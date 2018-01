Honderden Japanners 15 uur vast in trein

De passagiers hebben geen prettige nacht achter de rug. Veel mensen moesten staan vanwege de drukte. Eén man klaagde over uitdroging en zou zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ook haalden de autoriteiten twee vrouwen uit de wagons die onwel waren geworden.

De trein kwam donderdag aan het begin van de avond vast te zitten bij de stad Sanjō in de prefectuur Niigata. De wagons hadden kunnen ontsporen als toch verder was gereden, zei het spoorbedrijf. Op sommige plaatsen was tot tien keer de gebruikelijke hoeveelheid sneeuw gevallen.

Personeelsleden moesten sneeuw weghalen aan de onderkant van de treinstellen. Daarop kon de trein vrijdagochtend zijn reis vervolgen. Zo’n 430 mensen konden daarop de trein verlaten. Eerder waren andere gestrande passagiers al opgehaald door familieleden.