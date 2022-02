Mark Rutte wordt geen NAVO-baas: ’Ik ga niet weg’

Dat Rutte genoemd wordt kwam vrijdag naar buiten via Deutsche Welle. De Duitse omroep hoorde bij NAVO-bronnen dat niet alleen de naam van onze premier circuleert, maar ook die van De Britse Theresa May, de Estse premier Kaja Kallas, de voormalige EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de Roemeense president Klaus Iohannis.

Maar Rutte is stellig. Hij gaat niet weg. Het doet hem denken aan de hardnekkige geruchtenstroom die begin 2019 op gang kwam over Rutte en de vrijkomende functie als nieuwe voorzitter van Europese Commissie. „Dit is hetzelfde gedoe. Ook toen waren er geruchten, ondanks consistente ontkenning.” Hij herhaalt: „Ik heb nu de mooiste baan.”

Stoltenberg vertrekt bij de NAVO omdat hij de nieuwe gouverneur wordt van de Noorse Centrale bank. Hij stopt waarschijnlijk pas eind dit jaar als topman van het militair bondgenootschap.

Nog nooit een vrouw

Diplomaten in Brussel denken dat gender een rol kan spelen bij de benoeming van een nieuwe NAVO-baas. Het bondgenootschap heeft nog nooit een vrouw aan het roer gehad.

De voormalige president van Litouwen, Dalia Grybauskaitė, wordt in de Brusselse wandelgangen al maanden genoemd. Ook de naam van Kersti Kaljulaid, voormalig president Estland, gaat rond. De twee topvrouwen komen uit Oost-Europa en dat maakt ze nu wellicht extra interessant.

Halen van de NAVO-norm

Maar in Vlaamse media valt ook de naam van de huidige Belgische vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Of het halen van de NAVO-norm een rol gaat spelen is nog maar zeer de vraag. Dan vallen er namelijk opeens heel veel namen af in Europa.

„Er wordt over heel veel mensen gesproken in de wandelgangen”, zei David van Weel, de voormalig rechterhand van Mark Rutte en nu assistent-secretaris-generaal bij de NAVO, deze week tegen Sven Kockelmann op Radio 1. „Maar dit proces is redelijk ondoorgrondelijk. Het is nog geslotener dan de opvolging van de paus.”