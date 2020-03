Van Rijn: komende week 2400 ic-bedden klaar

De bewindsman heeft tijdens een gesprek met de pers gezegd dat hij verwacht dat de ic de toeloop van comapatiënten aan kan. „Ziekenhuizen zijn dagelijks bezig om zich aan te passen. Tot nu toe zijn we op het spoor om voor de golf uit te lopen”, zegt Van Rijn.

Uit de hoek van verpleegkundigen klinkt door dat het steeds meer knelt rond de hoge werkdruk. „We vragen heel veel van het personeel. Er worden mensen ingezet van andere afdelingen en moeten iedere keer kijken: waar kan het wel en waar kan het niet”, reageert de tijdelijk minister.

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care waarschuwde vorige week voor het moment waarop de medische zorg het niet meer aan kan. Van Rijn kan alleen zeggen dat ziekenhuizen de situatie voortdurend in de gaten houden: „We kunnen niet met een cijfertje of receptje aangeven hoe lang dat nog kan.”

Vorige week heeft het RIVM de ramingen voor de benodigde bedden op de intensive care bij moeten stellen, in het nadeel voor de ziekenhuizen. Inmiddels blijkt namelijk dat patiënten langer intensieve zorg nodig hebben. De berekeningen zijn daarom aangepast. Volgens Van Rijn gaat het om een actualisatie van de situatie in de praktijk.

In Nederland leven veel vragen over coronacontroles op Schiphol. Passagiers van vluchten uit brandhaard New York worden bijvoorbeeld niet gestest op koorts. Van Rijn zegt dat er geen RIVM-richtlijn ligt om dit wel te doen. Vanwege de vele vragen gaan deskundigen nog wel een keer extra krijgen naar nut en noodzaak van dit soort coronacontroles op luchthavens.