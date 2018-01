Thaise straatkok niet blij met Michelinster

Dat meldt het AD. Dat een straattentje wordt onderscheiden met een prestigieuze Michelinster komt maar zelden voor. Slechts drie streetfoodkoks gingen Supinya Jansuta voor. Toch zou de kok van restaurant Raan Jay Fai willen dat ze de ster kon teruggeven.

Aanvankelijk vond Supinya Jansuta dat de onderscheiding ’wel erg lang’ op zich liet wachten. Maar nadat het haar wereldwijde roem en ellenlange wachtrijen opleverde, baalt ze enorm. „Kon ik de ster maar teruggeven.” Veel mensen komen kijken en foto’s maken, maar dat betekent niet dat ze ook wat komen eten”, verzuchte ze tegenover de eater.com.

Kreeftomelet

De kok is altijd uitgedost met een skibril die haar moet beschermen tegen opspattende olie uit haar wokpannen. Haar specialiteit is verse vis en schaaldieren die ze klaarmaakt in vlammende wokken op een kolenvuurtje. Culinair recensenten raken vooral in vervoering van haar verse kreeftomelet.

Het streetfoodrestaurant in Thailand is onderscheiden met een Michelinster, maar blij zijn ze er niet mee. Ⓒ EPA

Lange rijen

Voor een maaltje bij Jay Fai moeten liefhebbers al snel twee uur in de rij staan. Een bordje met daarop ’Full House’ moet de grote stroom klanten bij grote drukte op afstand houden. In de rij staan niet alleen maar hongerige klanten, maar ook ’inspecteurs van de belastingdienst’, klaagt de kok.

Duur

Onder de lokale bevolking is het straattentje minder populair. Voor haar specialiteit moet 24 tot 31 dollar worden neergeteld. En dat is vele malen duurder dan het streetfood dat bij de buurtentjes te verkrijgen is.

Ster is last

Het is niet de eerste keer dat een kok een Michelinster liever kwijt dan rijk is. Sommige koks ervaren de vermelding in de Michelingids als een enorme last. In 2014 gaf de Nederlandse kok Michèl Kagenaar van restaurant In De’n Dillengaard in Nuth zijn ster terug.

Volgens Michelin kan een ster niet zomaar een-twee-drie teruggeven worden. De ster is namelijk bedoeld als graadmeter voor consumenten.