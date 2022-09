Trump en zijn kinderen aangeklaagd door staat New York: ’Talloze daden van fraude’

De Trump Organization wordt beschuldigd van het plegen van „talloze daden van fraude en verkeerde voorstelling van zaken” bij het opstellen van de jaarverslagen van 2011 tot 2021. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of de Trump Organization de waarde van haar onroerend goed verkeerd heeft vermeld om gunstige leningen en belastingvoordelen te verkrijgen. Volgens James heeft het onderzoek „belangrijk bewijs” aan het licht gebracht dat Trump en zijn bedrijf activa op frauduleuze wijze hebben getaxeerd.

Trump ontkent enig wangedrag en beschreef James’ onderzoek als een „politiek gemotiveerde heksenjacht.” James is een Democraat. De Trump Organization noemt de beschuldigingen van James „ongegrond.”

De woensdag aangekondigde rechtszaak volgt op een controversieel onderzoek waarin James Trump, diens bedrijf en enkele familieleden beschuldigde van vertragingstactieken. Zo zouden Trump en zijn kinderen dagvaardingen hebben genegeerd om te voorkomen dat ze moesten getuigen. Zo weigerde Trump op 10 augustus vragen te beantwoorden in een langdurig verhoor achter gesloten deuren op het kantoor van de procureur-generaal, waarbij hij meer dan 400 keer een beroep deed op zijn grondwettelijk recht tegen zelfbeschuldiging.

Donald Trump Jr. en Ivanka Trump stemden er pas mee in verklaringen te overleggen na rechterlijke beslissingen. Een ander kind van Trump, Eric Trump, beriep zich meer dan 500 keer op het recht tegen zelfbeschuldiging tijdens een ondervraging in 2020.

Huiszoeking

De FBI voerde op 8 augustus een door de rechtbank goedgekeurde huiszoeking uit in het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. Die was onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar zijn behandeling van geclassificeerd materiaal dat hij in zijn tijd in het Witte Huis had verzameld. In de staat Georgia loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar zijn pogingen om de verkiezingsresultaten van 2020 in die staat ongedaan te maken.

Het civiele onderzoek van James staat los van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude tegen de Trump Organization door de officier van justitie van Manhattan in de stad New York, Alvin Bragg. Die zaak staat op de rol in oktober. De voormalige chief financial officer, Allen Weisselberg, heeft al bekend illegale betalingen aan werknemers te hebben gedaan en zal tegen het bedrijf getuigen.