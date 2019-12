Politie op zoek naar mogelijk gewapende man bij station Haarlem

Het is nog niet duidelijk of de man ook daadwerkelijk een echt een wapen in zijn bezit heeft. De politie laat weten op zoek te zijn naar een man met een opvallend blauwe trainingsbroek met witte strepen en een blauw/zwarte jas. De man draagt verder een witte plastic tas bij zich.

Via een Burgernetbericht wordt Haarlemmers gevraagd naar de verdachte uit te kijken, maar hem vooral niet zelf te benaderen.

Rondom het station van Haarlem staat veel politiewagens en agenten met kogelwerende vesten. Volgens een ooggetuige is het zoekgebied inmiddels uitgebreid en staat er politie op de Prinsenbrug, Catharijnebrug en langs het Spaarne. Er is ook een politiehelikopter ingezet om de man op te sporen.

Later meer.