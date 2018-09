Brief 2: ’Lidmaatschap studentenvereniging is vrijwillig’

Waar gaat het toch naar toe? Het lidmaatschap van deze studievereniging is vrijwillig, het introductie weekend is vrijwillig. Er wordt door middel van sport en spel kennisgemaakt met je jaargenoten en ouderejaars. Het is studentikoos en gaat gepaard met alcohol. Kan dit in de tegenwoordige tijd niet meer? Als je na een jolig liedje en twee dagen wat minder slaap het al niet meer aankunt, kun je beter thuis op de bank gaan zitten. In het vrije veld heb je dan niets te zoeken.

Patrick Michielsen, trots lid der U.A.V.

