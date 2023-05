Coalitiepartijen willen hardere aanpak van ’energiecowboys’ die consumenten misleiden

VVD-Kamerlid Erkens roept dinsdag minister Adriaansens (Economische Zaken) tot de orde naar aanleiding van een waarschuwing van Autoriteit Consument & Markt (ACM). De toezichthouder slaat in De Telegraaf alarm vanwege bedrijven die consumenten misleiden met energiecontracten die in de praktijk zeer duur uitpakken.

Erkens wil een stevigere aanpak van dit soort misleiders. Hij pleit voor ’naming and shaming’, ’hogere boetes voor cowboys’ en een beroepsverbod als verkopers bij herhaling consumenten duperen. CDA-Kamerlid Bontenbal ziet dat de klachten er in 2019 ook al waren: „Blijkbaar is er niet voldoende ingegrepen.” Hij richt zijn pijlen op bedrijven die van deur tot deur gaan om contracten te slijten: „Moeten we niet gewoon afspreken dat het absurd is om aan de deur een contract van 3000 euro te verkopen?”

Adriaansens zegt ’niet hard nee’ tegen de suggestie van Bontenbal. Maar ze wil eerst onderzoek naar het dossier afwachten. De minister vindt het ’absoluut onacceptabel dat consumenten worden misleid en agressief worden benaderd’: „Ik vind het ook irritant als ik, zonder daar om te hebben gevraagd, word belaagd.”

Lees hieronder verder

Micky Adriaansens Ⓒ ANP / ANP

Volgens haar is er de afgelopen jaren wel het nodige gebeurd om het probleem aan te pakken. Zo is onder meer het ’bel-me-niet-register’ vervangen door ’bel-me-wel-regelgeving’. Ze is bereid naar meer maatregelen te kijken. „Maar ik heb niet de illusie dat we met wetgeving of het intrekken van vergunningen het probleem helemaal kunnen wegnemen.”