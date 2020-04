Nieuwe verdeelsleutel mondmaskers

Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg) zaterdag besloten in overleg met de zorgsector. Zodra er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen gaan die voortaan naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat kan zijn in het ziekenhuis, maar ook in verpleeghuizen en andere plekken waar intensief moet worden gewerkt met mensen die corona hebben.

De roep op landelijke regie bij het verspreiden van beschermingsmiddelen is deze week tot een hoogtepunt gekomen. Bijna de hele Tweede Kamer vroeg aandacht voor noodkreten van medewerkers in de zorg. Ook de inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd uitte kritiek op het gebrek aan middelen om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Verpleeghuizen

Artsenvereniging KNMG adviseerde zelfs om niet meer te werken zonder bescherming. Het kabinet beloofde voor Pasen duidelijkheid over een nieuwe manier van verdelen. Op dit moment is de verdeling nog gebaseerd op het uitgangspunt dat patiënten vooral in de acute zorg terechtkomen, maar uit cijfers deze week bleek dat er inmiddels al bij ruim 900 verpleeghuizen coronagevallen zijn. Verschillende zorginstelling hebben uit nood speciale afdelingen ingericht omdat personeel niet goed beschermd was.

Of de zorg tevreden is met de ommezwaai moet nog maar blijken. In eerste instantie geldt de nieuwe verdeelsleutel voor mondmaskers, pas later voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen. De schaarste is het grootst op het vlak van maskers, legt een woordvoerder van het ministerie uit. „In veel gevallen wordt er bovendien gebruik gemaakt van een FFP2-masker terwijl een chirurgisch mondmasker ook voldoet.”

Het blijft verder nog steeds de vraag of er voldoende mondmaskers, schorten en handschoenen beschikbaar zijn. Het ministerie erkent dat er in de wereld een tekort aan beschermingsmiddelen is. Binnenkort start productie van maskers door bedrijven in Nederland. Het is de bedoeling om 1 miljoen maskers per week te produceren.