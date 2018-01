’Aston Martin niet welkom op Binnenhof’

Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie weet er alles van. Als autoliefhebber kocht hij in het jaar 2000 op deze beurs een Aston Martin DB5, hetzelfde type waar James Bond mee reed. „Een heerlijke wagen, een echt kunstwerk op wielen. Maar in Nederland kun je er nauwelijks iets mee. Als je ’m ergens parkeert, heb je kans dat die snel beschadigd wordt door afgunstige mensen. En op het Binnenhof hoef je er al helemaal niet mee te komen. Want dat schijnt niet te passen bij de juiste beeldvorming. Dus ik heb ’m weer verkocht”, zei Hiddema. ,,Met een leuke winst, dat wel.”

De politicus en advocaat vindt het jammer dat deze handgemaakte automobielen niet meer worden vervaardigd. „Het waren echte vakmensen en waarschijnlijk stemden ze ook nog socialistisch. Maar door allerlei belastingen is het ondoenlijk geworden om dergelijke producten nog op de markt te brengen.”

Zijn fractieleider Thierry Baudet liep met een glas wijn tussen de juweeltjes op wielen. „Zelf heb ik niet zoveel met auto's, want in Amsterdam waar ik woon kan ik 'm toch niet kwijt. Momenteel heb ik helemaal geen auto meer. Maar ik bewonder wel al wat mooi is, en dat zijn deze auto’s zeker. Ze vormen een soort cultureel erfgoed, dat we niet zo zwaar zouden moeten belasten. En ik vind ook dat je daarvoor uitzonderingen moet maken, als het om milieuregelgeving gaat.”

Zijn gastheer Walther Muurmans, die veel van dit soort dure wagens verzekert, had Baudet en Hiddema uitgenodigd, omdat hij zelf ook tot de partij is toegetreden. „Ik ga meehelpen om in Limburg in de toekomst mee te kunnen doen aan verkiezingen.”

Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) genoot zichtbaar van de fraaie beurs. „Hij begint te lijken op de TEFAF, de kunstbeurs die we voor een nieuwe periode van 10 jaar aan ons hebben weten te binden. Het gaat economisch steeds beter met Limburg.”

De beurs Interclassics duurt nog tot en met zondag.