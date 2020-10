Coronauitbraak bij Amsterdamse brandweer

Tot vorige week werkte de brandweer nog met een zorgprotocol waarin collega’s, positief op corona getest, tien dagen in thuisquarantaine gingen. Zolang een uitslag nog niet bekend was, mocht personeel echter gewoon naar het werk komen. Mits er rekening werd gehouden met de voorschriften rond 1,5 meter.

Sommige personeelsleden gaven aan bij de leiding zich niet veilig te voelen. Zij hebben te maken met 24-uursdiensten, waarin zij dus voor langere tijd onder collega’s zijn. Een enkeling besloot vorige week zelf in quarantaine te gaan uit voorzorg.

Het actieteam van BAA heeft maandag maatregelen aangekondigd om de kans op verdere besmetting te verkleinen. Zo valt te lezen dat er geen aflosbewegingen meer van en naar Teunis zijn. Als er paraatheid nodig is, zal er overwerk worden ingezet.

Ook aflosbewegingen tussen overige kazernes worden zoveel mogelijk voorkomen. Op Victor, de kazerne waar met twee keer een achtuurrooster per dag wordt gewerkt, zal worden overgestapt naar een 16 uursrooster. Het trainen van brandweeroefeningen wordt ook op een lager pitje gezet.

De vijf zieke personeelsleden op Teunis en vermoedelijk een enkeling op kazerne Hendrik op de Marnixstraat en het opleidingsinstituut op Schiphol hebben nog niet geleid tot onderbezetting van de brandweer. „Hoewel we ons realiseren dat het best weer een spannende tijd is, vooral voor de collega’s op de beroepskazernes, doen we er alles aan om onze primaire dienstverlening (kazernes en crisisorganisatie) zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren met de veiligheid en gezondheid van iedereen als uitgangspunt”, laat het actieteam weten.

Maandag en dinsdag zijn de collega’s getest die de afgelopen week met een van de besmette collega’s dienst hebben gehad.