Synthetische drugs plaag voor politie

Manschappen van politie en LOF (Landelijke Faciliteit Ondersteuning) nemen foto’s na de ontmanteling van een groot drugslab in Kerkrade, dat ze vonden bij een inval in een loods. Ⓒ ANP

De politie vreest dat de drug methamfetamine aan een opmars begint nu de productielabs in Nederland toenemen. Het aantal ontdekte methfabriekjes kwam in 2019 uit op 9, dit jaar al op 2. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 dat de politie aan De Telegraaf heeft verstrekt. „Eind vorige eeuw kenden we een heroïneprobleem. Dat willen we met meth niet hebben.”