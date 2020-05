Duo slaat unieke vondst aan de haak

De magneetvissers hebben niet altijd zoveel geluk als op zaterdag, toen ze twee pin automaten (inzet) uit het water visten. Ⓒ De Telegraaf

UTRECHT - Je kunt nou eenmaal niet elke dag twee Duitse pinautomaten uit het water halen. De magneetvissers, die zaterdag de bizarre vondst deden in Utrecht, moeten een dag later in de sloten van de Amsterdamse Bijlmer weer ’gewoon’ genoegen nemen met fietsen, winkelwagentjes, sleutels en – „toch weer wat spannender” – een enkel zakmes.