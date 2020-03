EU overvallen en boos over inreisverbod VS

In een officiële verklaring van president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en president van de Raad Charles Michel klinkt ongeloof door over de maatregel die Trump onverwacht afkondigde. „Het coronavirus is een wereldwijde crisis die zich niet beperkt tot welk continent dan ook. Wat nodig is, is samenwerking, niet het zetten van eenzijdige stappen”, aldus de hoogste bazen van de EU. Wat vooral steekt is dat de Amerikanen niet eens hebben overlegd.

Volgens Trump zouden EU-landen veel te weinig hebben gedaan om het virus in te dammen, iets wat Von der Leyen en Michel weerspreken. Feit is wel dat de Europese gezondheidssystemen kraken onder de instroom van coronapatiënten. De aanpak van het virus is een nationale taak, de EU coördineert wel zodat lidstaten van elkaar weten wat er bij elkaar gebeurt.

Volgens de Amerikaanse president Trump zouden EU-landen veel te weinig hebben gedaan om het coronavirus in te dammen. Ⓒ EPA

Een woordvoerder van de Europese Commissie stelde dat de EU niet meteen tegenmaatregelen zal nemen, maar nu het hoofd koel probeert te houden en probeert in te schatten wat de Amerikaanse stappen betekenen. „Dit is uit de heup schieten, maar goed beleid maken vereist goed nadenken over de gevolgen”, aldus de zegsman.

EU boksbal voor Trump

Opmerkelijk genoeg zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland uitgezonderd van het inreisverbod, terwijl het coronavirus ook daar rondwaart. De EU lijkt echter een favoriete boksbal voor Trump, die als groot voorstander van de Brexit geldt en niks heeft met multilaterale instellingen. „Maar we zien het niet echt als een steek richting de EU”, zegt een diplomaat. „Want Ierland is als EU-lid wel uitgezonderd. Het lijkt gewoon allemaal niet heel doordacht.”

De toch al moeizame relatie tussen de VS en de EU komt desalniettemin verder onder spanning te staan. „In de VS zijn al heel veel gevallen. Het gaat helemaal mis daar. Trump wil alleen maar de aandacht afleiden van zijn aanvankelijke slechte respons”, aldus een EU-bron.