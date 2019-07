Man zo’n 20 keer geslagen met knuppel na aanrijding

Ook de auto van de dertiger moest eraan geloven. Het slachtoffer vertelde dinsdagavond over de traumatische gebeurtenis in het programma Opsporing Verzocht. De mishandeling die op 15 april omstreeks 21.30 uur plaatsvond, is door de politie namelijk nog niet opgelost.

Na de aanrijding besloot het slachtoffer te stoppen om de schade te bekijken. De man die het ongeval had veroorzaakt, bleef in de auto zitten. „Op mijn beurt stap ik uit, draai me om duim omhoog en vraag aan hem of alles goed gaat.” Maar dan neemt het gesprek een bizarre wending. „Hij bedenkt zich geen moment, hij pakt de knuppel en komt op me aflopen”, vertelt het slachtoffer in Opsporing Verzocht.

’Niet doodgaan’

De agressieve man gaat vervolgens helemaal los en slaat de zijruit in. „Daar zit normaal gesproken mijn zoontje, maar op dat moment gelukkig niet.” Het slachtoffer kruipt daarop terug zijn auto in en probeert het voertuig te starten. Zijn belager is helaas te snel. „Het enige waar ik dan aan denk is afweren en niet doodgaan.”

Uiteindelijk weet het slachtoffer toch nog zijn auto in beweging te krijgen en rijdt weg. Naast de lichamelijke gevolgen, zoals een zware hersenschudding, een hoofdwond en zware kneuzingen, heeft de mishandeling ook een grote emotionele impact. Het slachtoffer raakte mede hierdoor zijn baan kwijt.

Signalement dader

De politie heeft een signalement van de dader vrijgegeven. Het gaat om een getinte man van ongeveer 1.80 meter lang, vermoedelijk tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij heeft een normaal tot stevig postuur en opvallend golvend, donkerbruin haar met een middenscheiding. De man heeft een breed, rond hoofd en sprak Nederlands met een accent. Hij reed in een kleine blauwe auto, volgens de politie mogelijk een Citroën Saxo met buitenlandse kentekenplaten (wit met zwarte letters). En op de avond van het geweldincident had hij een grijs/zwarte koffer op zijn dak.