Geen verkoeling op hete dinsdag; Gronings zwembad tijdelijk dicht

„Dit zijn de tropendagen waar wij het van moeten hebben. Het is niet anders”, vertelt de sippe kassamedewerkster Alie tegen RTV Noord. „Ik snap wel dat die werkzaamheden moeten, maar waarom nou net morgen op de warmste dag?”

Voorkomen legionella uitbraak

Een woordvoerder van de gemeente Het Hogeland licht het besluit toe. Onderhoud aan de waterleiding is volgens het lokale bestuur nodig omdat er in lichte mate legionella is geconstateerd. Om te voorkomen dat er een echte uitbraak ontstaat, moeten de leidingen van het water in de douches en de toiletten worden doorgespoeld.

Wie toch nog een plons wil wagen, heeft later op de dag meer geluk. Van 17:00 tot 19:45 uur opent het zwembad haar deuren weer.