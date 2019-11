LIVE: Liefdeskoppel staat terecht voor dodelijke ripdeal

Onze verslaggever Joris van Duin is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.30 uur live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Ondanks dat Sofyan S. (24) inmiddels heeft bekend Safranti te hebben doodgeschoten met een kalasjnikov worden alle Limburgers doodslag in vereniging ten laste gelegd. Zij zouden niet naar Breda gekomen zijn met het voornemen Safranti van het leven te beroven. S. zou onder meer met zijn partner Ashley R. (29) bij Safranti naar binnen zijn getreden.

Bij een eerdere zitting poogden twee broers van Safranti de schutter iets aan te doen in de rechtbank van Breda, waardoor een opstootje ontstond. Sindsdien is de beveiliging bij zittingen in deze zaak opgeschroefd. Dat is vandaag niet anders.

De zes verdachten komen uit Roermond, Venlo, Sittard en Geleen en zijn tussen de 22 en 29 jaar oud.