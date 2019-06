Ⓒ Hollandse Hoogte

Rotterdam - De verontrustende vermissing van de 12-jarige Rotterdamse scholiere Hania houdt Nederland in de ban. Het meisje is mogelijk in het gezelschap van een Amerikaanse zedendelinquent van rond de 50 jaar met wie zij donderdagmiddag mee zou zijn gegaan. Het Openbaar Ministerie vertelt dat de man geen strafblad in Nederland heeft en bevestigen dat het om een Amerikaan gaat.