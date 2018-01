’Stop met het fotograferen en filmen van dode slachtoffers!’

Volgens de agent gebeurt het steeds vaker dat hij en zijn collega’s moeten voorkomen dat herkenbare foto’s van overleden personen op sociale media-kanalen verschijnen.

„Afgelopen week was ik betrokken bij een melding waar een overleden persoon werd aangetroffen op straat”, schrijft hij. „Om vast te stellen hoe deze persoon is komen te overlijden, moet er onderzoek gedaan worden. Wij moesten veel moeite doen om te voorkomen dat de overleden persoon op de foto gezet of gefilmd werd.”

Remy schrijft dat hij in het verleden heeft meegemaakt dat kinderen op sociale media een foto tegenkwamen van hun overleden vader voordat de politie de kans had om een slechtnieuwsgesprek te voeren. „Hoe zou jij het vinden om een geliefde zo op het internet tegen te komen? Besef wat voor extra leed je kan veroorzaken bij nabestaanden.”