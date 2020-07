Brandweer voorkomt oververhitting opgesloten waardetransporteur

Een waardetransportwagen (foto ter illustratie) Ⓒ ANP / HH

ROERMOND - De bestuurder van een waardetransportwagen heeft vrijdagmiddag in Roermond letterlijk en figuurlijk een benauwd uur doorgemaakt. Hij zat bij een buitentemperatuur van 35 graden opgesloten in zijn voertuig en kon er niet uit. Omdat de temperatuur in het voertuig steeds verder opliep, rukte de brandweer uit om het busje met een blusstraal af te koelen.