Brandweer Rotterdam moest spullen achterlaten en vluchten: ’Voelden ons zwaar bedreigd’

Het is nog vroeg in de avond wanneer de brandweerploeg van bevelhouder Eric gebeld wordt dat er een demonstratie gaande is op de Coolsingel in Rotterdam. Die moeten ze bij het uitrukken waar mogelijk proberen te mijden. Op sociale media verschijnen ondertussen beelden van de rellen en van een brandende politieauto op de Bulgersteyn, een zijstraatje van de Coolsingel. „Op dat moment worden wij gealarmeerd. Ze zijn bang dat de brand over gaat slaan op het gebouw ernaast. Daar zitten nog mensen binnen, dus de brand moet geblust worden.”

Stenen naar het hoofd gegooid

Meerdere busjes van de ME staan bij de brandende politiewagen ter bescherming van de ploeg van Linthuis, die het sein veilig krijgt. „Ik zeg tegen de jongens dat ze zo snel mogelijk moesten blussen, maar zodra we daarmee beginnen komt er een menigte steeds dichter onze kant op”, vertelt Linthuis. „Stenen en vuurwerk worden naar ons hoofd gegooid en de politie lost een aantal schoten. Op dat moment zeg ik tegen mijn mannen dat ze moeten rennen.”

De brandweermannen vluchten naar een veilig gebied en laten de tankautospuit daarbij noodgedwongen achter. „Het is heel raar om je wagen achter te laten, maar je moét weg. We voelden ons echt zwaar bedreigd”, blikt de bevelhouder terug. Met collega’s van een andere brandweerpost, die voor dezelfde brand gealarmeerd zijn en even verderop in de straat staan, worden afspraken gemaakt over hoe nu verder. „Ik heb tegen ze gezegd: als de menigte nu deze kant op komt stappen we bij jullie in en gaan we er vandoor. Dat is heftig. Normaal rennen we naar een brand toe, nu renden we ervan af.”

Koning Willem-Alexander heeft maandag aan het eind van de middag in Rotterdam gesprekken gevoerd met politie-, ambulance- en brandweerpersoneel dat ingezet werd bij de rellen vrijdag in de stad. Ⓒ ANP

Tankauto bespaard gebleven

De tankautospuit is ondanks alles bespaard gebleven en de brandweermannen hebben geen fysieke schade opgelopen. Na een minuut of twintig en opnieuw het sein veilig van de politie is de ploeg teruggegaan om de brand af te blussen, waarna ze zo snel mogelijk zijn vertrokken. „Ik zit nu 22 jaar bij de brandweer, maar dat ik moet vluchten voor mijn leven terwijl ik mijn werk probeer te doen, dat heb ik nog nooit meegemaakt”, stelt Linthuis.

De brandweerploeg kreeg maandagmiddag bezoek van koning Willem-Alexander. Die sprak bij de samenkomst in het stadhuis „namens negentig procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan” zijn dank uit aan de hulpdiensten.