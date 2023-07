Premium Het beste van De Telegraaf

Kerk Alkmaar spaart miljoen euro en zet stukjes raam te koop: ’Vereeuwigd in je eigen stad’

De Klim, met als beloning een prachtig uitzicht, is ook meteen een inzamelingsactie.

ALKMAAR - De kleine miljoen euro die nodig is voor een nieuw glas-in-loodraam in de oude Grote Sint-Laurenskerk in Alkmaar wordt deze zomer letterlijk stukje bij beetje bij elkaar gespaard. Belangstellenden kunnen duizenden ’eigen’ glastegeltjes in het nieuwe raam kopen, maar ook delen van het voormalige raam aanschaffen voor op de schoorsteenmantel.