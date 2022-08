Nederlander (50) omgekomen door val van berg in Oostenrijk

Ⓒ ANP

GSCHNITZ - Een man van 50 uit Nederland is om het leven gekomen door een val tijdens een bergwandeling in Oostenrijk. Volgens de politie in de deelstaat Tirol viel hij 80 tot 100 meter naar beneden. Het is niet duidelijk waardoor dat gebeurde.