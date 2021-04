Flink meer boetes voor minderjarigen zonder rijbewijs

Ⓒ ANP/HH

HILVERSUM - Het aantal jongeren tussen 12 en 17 jaar dat door de politie wordt betrapt op rijden zonder rijbewijs is in 2020 flink toegenomen. Het waren er vorig jaar ruim 5000, bijna 30 procent meer dan in 2019. Dat meldt het programma EenVandaag op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie (OM). Ze kregen een boete omdat ze op een scooter of in een auto reden, zonder rijvaardigheidsbewijs.