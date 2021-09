Remkes: ’Hoofdrolspelers moeten persoonlijke gevoelens opzij zetten’

Remkes neemt het stokje over van Mariëtte Hamer: het lukte haar niet om een minderheidskabinet tot stand te brengen en ze haalde in haar eindrapport vorige week flink uit naar de betrokken partijen. Volgens Hamer ging het binnenskamers te weinig over de inhoud en te veel over de poppetjes en mediaberichtgeving. Ze adviseerde haar opvolger om een minderheidskabinet uit een ’nog nader te bepalen combinatie’ van VVD, D66 en CDA te vormen.

In lijn met dat advies zegt Remkes zich dan ook in eerste instantie op een minderheidskabinet te richten. „Dat kan een vervoermiddel zijn tot kortere, beknopte regeerakkoorden en een meer duale verhouding tot de Tweede Kamer”, aldus de nieuwe informateur. Remkes krijgt woensdagmiddag direct al de hoofdrolspelers Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) op de koffie.

De ’broze lijntjes’ tussen partijen waar Hamer in haar eindrapport over sprak, zijn volgens Remkes nog niet gebroken. „Dat bleek gisteren niet uit het Kamerdebat.”

Over de veelbesproken HJ Schoolezing van Kaag, waarin de D66-leider hard uithaalde naar haar gedroomde coalitiepartner Rutte, wil hij slechts eufemistisch reageren: „Ik heb de speech op sommige punten - en ik zal u niet zeggen welke punten - voorzien van vraagtekens.”