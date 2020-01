Burgemeester: granaat aan deur bij café Zwolle

De melding over het mogelijke explosief kwam omstreeks 8.30 uur binnen bij de politie. Explosievenverkenners van de politie namen poolshoogte, waarna de EOD werd opgeroepen en de omgeving van het café in de binnenstad werd afgezet. Omstreeks 11.00 uur werd de afzetting weer opgeheven.

„Een ernstig incident, dat opnieuw leidt tot schrik en angst bij omwonenden en andere Zwollenaren. Inmiddels is de granaat onschadelijk gemaakt”, meldt burgemeester Peter Snijders in een verklaring. Hij heeft besloten de bar de komende twee weken te sluiten. „Het is goed om de situatie even te bevriezen.”

In 2018 vond in dezelfde straat een soortgelijk incident plaats. De politie kan niet zeggen of het nu om hetzelfde café gaat als toen.