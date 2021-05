Fransman beschuldigd van spionage in Iran

De dertiger was volgens zijn zus in 2018 als toerist aan een lange reis begonnen en is naar verluidt aangehouden toen hij opnames maakte in een natuurgebied in het noordoosten van het land. De zus heeft een open brief aan president Emmanuel Macron gepubliceerd en opgeroepen alles in het werk te zetten Brière vrij te krijgen.

De aanklagers hebben de zwaarste aanklacht tegen hem laten vallen. Aanvankelijk wilde justitie hem ook vervolgen wegens het ’corrumperen van de aarde’. Dat is een term uit het Iraanse islamitische recht die gebruikt wordt voor beschuldigden die de sociale en morele orde heel ernstig zouden hebben ondermijnd en zich als vijand van God hebben gedragen. Hier staat ook de doodstraf op.