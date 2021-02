Auto rijdt water in bij haven Scheveningen

Er zaten twee mensen in de auto. En van hen moest worden gereanimeerd en is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de andere inzittende moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep West.

„Toen we de melding kregen, was een collega die vrij was in de buurt. Hij is meteen het water in gegaan en kon een inzittende snel uit de auto krijgen”, aldus een woordvoerder van de brandweer. Het tweede slachtoffer kon, volgens de brandweer niet zo gemakkelijk uit de auto gehaald worden.

In de buurt van de haven waar het ongeval gebeurde was toevallig een oefening met twee brandweerkranen gaande. De kranen konden daarom vrij snel worden ingezet in de auto uit het water te takelen. „We hebben de auto uit het water getakeld, waardoor ook de tweede inzittende eruit gehaald kon worden.”

Hoe de auto in het water terecht is gekomen, wordt door de politie onderzocht.