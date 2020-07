Schoolrammer ’wist niet dat er musical aan de gang was’

Dat heeft de man verklaard, zo doet het verhaal de ronde in de Noord-Hollandse gemeente. Ook Jan van Berkum van de stichting Trigoon voor speciaal onderwijs, waar ’t Palet onder valt, is ervan op de hoogte. „Hij zou dat inderdaad hebben gezegd, ja. Ik snap het niet helemaal, maar hij zou naar eigen zeggen niet hebben geweten dat er kinderen en ouders in de school waren.” De politie doet geen uitspraken over de verklaringen van de verdachte.

Het zou voor de woeste en doorgedraaide vader een groot verschil kunnen maken als zijn zaak voorkomt. Normaal gesproken zou hij worden aangeklaagd voor poging doodslag, maar in dat andere geval kan hem vooral opzettelijke vernieling ten laste worden gelegd.

Eindfeest

De schoolrammer, die onder invloed van alcohol was, belandde met zijn rode auto aan het einde van de gang. Er waren meerdere leerlingen en ouders in de school aanwezig vanwege het eindfeest van groep 8. Ze waren op dat moment niet in de gang, maar enkele minuten eerder wel. „Dit had slecht kunnen aflopen”, meldde een woordvoerder van de politie.

Leerling van school

De jonge scholier keert na de zomervakantie in ieder geval niet meer terug op ’t Palet. Er is te veel gebeurd om hem de zorg te kunnen geven die hij nodig heeft, bevestigt Van Berkum.

„Hij zou ook al snel de bonte hond zijn, en dat is uiteraard niet de bedoeling. We hebben heel zorgvuldig nagedacht hoe het nu verder moet en hebben een gesprek gehad met de moeder. De directie en maatschappelijk werk was daar ook bij. Het was een heel emotioneel gesprek, de moeder is in onze ogen ook slachtoffer. Ze zegt niets te hebben geweten van de actie van haar partner.”

Ook zij was het ermee eens dat haar kind niet zou moeten terugkeren op ’t Palet. „Ze vroeg zelf of hij niet op een andere school verder kon. Wij denken ook dat dit het beste is voor iedereen, dus we waren het met haar eens. Onze stichting heeft meer scholen, dus we hebben geregeld dat hij ergens anders een nieuwe start kan maken.”