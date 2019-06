Wetswijziging een steun in de rug

Marcel Vink.

Staatssecretaris Van Ark deed in maart een plechtige belofte tijdens haar werkbezoek aan Almelo. De gemeente wilde frauderende steuntrekkers die bezittingen in hun land van afkomst verzwijgen hard aanpakken, maar stond vaak machteloos. Na het intrekken van de bijstand liepen de schulden van de fraudeurs namelijk zo hoog op, dat ze weer in aanmerking kwamen voor… bijstand.