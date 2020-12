Advies: chronische allergiepatiënt moet afzien van Pfizer-vaccin

Volgens de Daily Telegraph hadden ze allebei een heftige allergische reactie op de prik. De twee, die ernstig allergiepatiënt zijn, zouden allebei wel snel weer zijn hersteld.

Engeland kondigde afgelopen weekend aan als eerste in de wereld op grote schaal te gaan inenten tegen Covid-19. De 90-jarige Margaret Keenan ging de hele wereld over toen ze het shot in haar arm kreeg.

De toezichthouder MHRA meldt dat iedereen die al langer aan een ernstige voedsel, medicijn of vaccin-allergie lijdt, voorlopig even beter af kan zien van de inenting van Pfizer.

Dr June Raine van de MHRA zegt in de Mail dat deze bijwerking niet was opgevallen bij de uitgebreide klinische tests. Uit die proeven was bekend geworden dat meer dan tien procent na de injectie onder meer last had van pijn en zwelling rond de inentingsplek, vermoeidheidsklachten, spierpijn en lichte verhoging.

In Nederland hebben ruim drie miljoen Nederlanders last van een vorm van allergie, waaronder hooikoorts. Onduidelijk is nog voor hoeveel mensen dit advies zou gelden.

Veel ernstige patiënten hebben altijd een injectie, een epi-pen, bij zich om een eventuele allergische reactie de kop in te drukken.