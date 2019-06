Schade containerdrama ruim drie miljoen

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat MSC haast maakt met uitbetalen, zo meldt ze de Tweede Kamer. De reder heeft in mei laten weten een paar weken nodig te hebben.

„Ik ben van mening dat ze inmiddels voldoende tijd heeft gehad voor een beoordeling van de claim en verwacht nu snel uitbetaling”, schrijft de VVD-bewindsvrouw aan de Kamer. „Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewandelen.”

In de nacht van 2 januari verloor de Zoe 342 containers. Een deel van de lading kwam terecht op de stranden. Inmiddels is een deel opgeruimd. Minister Van Nieuwenhuizen laat weten dat de bergingsoperatie nog niet is afgerond.

De minister meldt verder dat een van de containers waar gevaarlijke stoffen in zouden zitten is gevonden. De bewuste stof bleek niet in of rond de container aanwezig. De andere container met lithium-ion-batterijen is nog niet gevonden. Mogelijk bevindt deze container zich in het Duitse deel van de Noordzee.

