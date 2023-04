Oproep: wie heeft er een lintje gekregen?

Voor een mooi artikel op onze site zijn wij daarom op zoek naar de meest bijzondere lintjesverhalen van dit jaar. Heeft u vandaag een lintje gekregen of kent u iemand waarvoor dat geldt? En mogen wij dat verhaal meenemen met naam en foto?

Mail dan uw naam, verhaal en telefoonnummer naar m.schoolenberg@telegraaf.nl.

Enkele duizenden Nederlanders krijgen woensdag een onderscheiding van koning Willem-Alexander, bij de jaarlijkse lintjesregen. Vaak worden ze daarvoor naar het gemeentehuis gelokt. Eenmaal daar horen ze hun burgemeester de befaamde woorden uitspreken, „het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot.”

De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag, de verjaardag van de koning. Mensen worden benoemd tot lid, ridder of officier in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bekende Nederlanders krijgen het lintje voor hun carrière, onbekende Nederlanders voor hun bijdragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door jarenlang vrijwilligerswerk te doen.

Vorig jaar kregen iets meer dan 3000 mensen een lintje. Dat is meer dan de 2832 van het jaar ervoor. In 2020 ontvingen 3060 mensen een onderscheiding en in 2019 werden 2858 mensen gedecoreerd.