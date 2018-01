Trump vrijdag naar de dokter

President Donald Trump. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Donald Trump krijgt vrijdag zijn eerste medische keuring als president. Het onderzoek volgt op zorgen die zijn gerezen nadat hij moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In een spraakmakend boek dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk.