Man laat tijger ommetje maken in voortuin, buurtbewoners woest

Het lijkt erop de eigenaar van de tijger het dier even een ommetje door de voortuin liet maken.

Toen een andere buurtbewoner de tijger spotte, besloot hij met een pistool naar het baasje van de grote kat toe te lopen. „Ga verdomme naar binnen met je tijger”, riep de man. De eigenaar van de tijger maande de gewapende man tot rust en vertelde hem dat hij zijn tijger weer mee naar binnen zou nemen.

Een andere video op social media laat het perspectief zien van een vrouw die zich schuilhoudt voor het roofdier en de gespannen confrontatie tussen baasje en buurtbewoner. „Er is een Bengaalse tijger in de voortuin. Deze gozer moet voorzichtig zijn”, zegt ze.

De politie is op de hoogte gebracht van het incident. Het is nog niet bekend of er een aanklacht is ingediend, meldt New York Post.