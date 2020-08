BBC: Iran verzwijgt werkelijk dodental corona

Een man passeert de gesloten Imam Sadeh Saleh moskee in Teheran. Ⓒ Farshid-Motahari Bina/dpa

TEHERAN - De redactie van BBC zegt bewijzen te hebben dat Iran het dodental van het coronavirus lager houdt dan in werkelijkheid het geval is. Er zouden drie keer zoveel coronadoden zijn dan gemeld. En dat terwijl het land al het zwaarst getroffen is door het virus in het Midden-Oosten.