Remkes peilt steun voor minderheidskabinet: Rutte bezweert goede relatie met Kaag

Rutte schuift woensdagochtend als eerste aan bij Remkes en wil na afloop, omdat hij dat ’niet verstandig’ vindt, weinig kwijt over dat gesprek. Op de vraag hoe zijn relatie met Kaag is, die vorige week naar hem uithaalde in haar HJ Schoo-lezing, houdt hij vol dat die ’goed’ is: „We hebben een intensieve samenwerking.”

Goede verhoudingen tussen de twee zijn nodig nu er nog maar drie partijen over lijken, naast VVD en D66 is dat CDA, die bereid zijn met elkaar te regeren. En zelfs dat is nog de vraag, omdat D66 weinig trek lijkt te hebben om in een minderheidskabinet met VVD én CDA te stappen.

Remkes zelf nodigt woensdag de partijen uit die de motie om hem informateur te maken hebben gesteund en nog niet langs zijn geweest: Groep Van Haga, Volt, Fractie Den Haan, SGP en JA21. De steun voor een minderheidskabinet lijkt bepaald geen vanzelfsprekendheid. PvdA en GL lieten eerder al weten daar weinig voor te voelen. CU stelt constructief te willen zijn, maar geen ’gedoogvriendje’ van een nieuw kabinet worden.

Van der Staaij

Ook de gezagsgetrouwe SGP-leider Kees van der Staaij laat woensdag weten dat het wat hem betreft ’minder voor de hand ligt om met gedoogafspraken te maken met partijen’. Hij zet ook vraagtekens bij hoe constructief zijn eigen partij zal zijn. „Als het zo is dat ze CU nu afschieten voor een meerderheidskabinet, door op ethische punten naar ons inzicht de verkeerde weg op te slaan, dan moeten wij nadenken hoe wij ons opstellen. Dan ligt het niet voor de hand dat wij daar constructief in staan.”

De andere partijen die woensdagochtend langskomen lijken vooral geïnteresseerd in het steunen van ideeën die hun partij welgevallen. „Als er genoeg goede punten voor ons in zitten, natuurlijk”, zegt Wybren van Haga op de vraag of hij gedoogsteun wil bieden. Volt-leider Laurens Dassen spreekt van een ’constructieve positie’: „Ambitieuze voorstellen zullen we op de merites beoordelen en mogelijk ook steunen.” Liane den Haan zegt dat een minderheidskabinet haar ’heel leuk’ lijkt: „Ik zal altijd alles op de inhoud beoordelen.”

De kleine partijen hebben zelf ook hun voorkeuren over welke mogelijke regeringspartijen de boventoon zouden moeten voeren in een minderheidskabinet. „D66 moet een beetje inschikken en niet doen alsof ze de verkiezingen gewonnen hebben”, vindt Van Haga. Dassen zegt dat Volts voorkeur juist uitgaat naar D66: „Dat is toch een partij waar we dichter tegenaan zitten.” Van der Staaij wil juist weer dat CDA aansluit. VVD en D66 alleen vindt hij ’te eenzijdig liberaal’.