Vrouw in Schotland verkoopt huis omdat ze buren kan zien douchen

Toen Pauline Boyd en haar partner het huis aanschaften, waren ze dolgelukkig met hun nieuwe paleisje. Hier kwam snel verandering in toen er op steenworp afstand een nieuw huis werd gebouwd. Vanuit de garage van de nieuwe buren valt direct bij Boyd en haar partner naar binnen te kijken, schrijft Metro UK.

Douchen

Hoewel dit al als privacy verstorend beschouwd kan worden, blijkt het allemaal nog erger te kunnen. „Ze hebben daar ook een doucheruimte in zitten, waar vanuit wij mensen kunnen zien douchen terwijl we aan het eten zijn”, vertelt Boyd.

Drie en een halfjaar geleden schafte ze haar stulpje in Blair Drummond aan om dichter bij haar familie te gaan wonen. „Toen we hier net kwamen wonen had het een landelijke sfeer. Er waren wel buren, maar die kwam je niet om de haverklap tegen.” Inmiddels is het zo erg dat Boyd en haar partner het liefst de gordijnen dichthouden. „Zo willen wij niet leven”, vertelt ze aan The Daily Record.

Slordigheidsfout

In maart 2019 werd ze per brief op de hoogte gebracht van de bouwaanvraag die werd ingediend door haar huidige buren. Ze gaf per direct haar bezwaren te kennen. Echter, ze werd niet op de hoogte gesteld van een tweede bouwaanvraag in september van datzelfde jaar. Deze is - door een vermoedelijke slordigheidsfout - zonder haar instemmen goedgekeurd.

„Het is alsof we in een vissenkom wonen”, verzucht Boyd. Ondanks dat ze kortgeleden nog verbouwd heeft, staat het huis alweer te koop. De plaatselijke gemeente stelt dat Boyd’s huis op driemaal de vereiste privacy-afstand van de buren ligt, maar vindt het spijtig dat ze niet de kans heeft gekregen om bezwaar aan te tekenen. Hiervoor heeft ze excuses gekregen.