VN: landen moeten kinderen en vrouwen van IS-strijders terughalen

Het Al-Hol kamp in noordoost Syrië. Ⓒ AFP

GENÈVE - De Verenigde Naties doen een dringend beroep op landen hun landgenoten op te halen die vastzitten in kampen in het door Koerden gecontroleerde noordoosten van Syrië. Het gaat vooral om kinderen en vrouwen van gesneuvelde of gevangen strijders van de radicaalislamitische IS. Onder hen zijn ook Nederlanders.