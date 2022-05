Dode vrouw aangetroffen in Arnhem, politie zoekt man die mogelijk betrokken is

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - De politie is dringend op zoek naar een man die mogelijk betrokken is bij de dood van een vrouw die donderdagavond werd aangetroffen in de Cuijkstraat in Arnhem. De politie waarschuwt dat de man een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving kan zijn en roept op hem niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen.