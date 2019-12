Klant schiet kapper neer uit onvrede over zoons kapsel

De schutter is nog op de vlucht, zo meldt CNN. „Hij is naar huis gegaan en kwam weer terug naar de kapsalon. Het kapsel is gratis gefixt en toen is er een woordenwisseling ontstaan”, aldus een woordvoerder van de politie. „Het is een van de ergste dingen die ik ooit gehoord heb. Zeker als je weet dat je zoon erbij is en dus getuige is van wat jij doet.”

De kapper is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel en de verwachting is dan ook dat hij de schietpartij overleeft.

De verdachte zou een zwarte man zijn. Hij is vermoedelijk gevlucht in een Honda.