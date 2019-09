Hof besluit over doorgaan proces-Wilders

SCHIPHOL - Het gerechtshof beslist donderdagochtend of het ’minder Marokkanen-proces’ van Geert Wilders doorgaat. De advocaat van de PVV’er wil dat er een streep gaat door het hoger beroep, omdat er volgens hem steeds meer aanwijzingen zijn dat toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten zich in 2014 met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Het Openbaar Ministerie zou daarom niet-ontvankelijk moeten worden verklaard in de vervolging.