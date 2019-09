Hof: proces Wilders gaat vooralsnog door

Volgens het hof is het nog te vroeg om te kunnen concluderen dat er sprake is geweest van politieke beïnvloeding van het OM bij de beslissing om te vervolgen. Er is nader onderzoek nodig, en dat zal onder meer op de zitting moeten plaatsvinden, aldus het hof.

De beslissing betekent dat het strafproces tegen Wilders zoals gepland kan doorgaan. Advocaat Geert-Jan Knoops kan wat het hof betreft vandaag beginnen aan zijn 426 pagina’s tellende pleidooi. Daar zijn meerdere dagen voor uitgetrokken.

Het verdedigingsteam en Wilders hebben zich momenteel teruggetrokken voor beraad over de beslissing. Voor een wraking lijkt geen ruimte. Alleen een onwelgevallige beslissing is daarvoor niet voldoende.

Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops liet direct na het besluit van het hof weten zich te beraden op een reactie. Deze komt later donderdagochtend.

