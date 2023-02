Premium Het beste van De Telegraaf

Aardbevingen Turkije en Syrië Giro555 bundelt krachten om slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië te kunnen helpen ’Alsof er een atoombom is afgegaan, mensen lopen er als zombies bij’

Door Kitty Herweijer

Totale vernieling en wanhoop. Dat is wat documentairemaker Sinan Can tegenkomt in Turkije. Onder andere voor de Nationale Actiedag voor Giro555 van vandaag vertrok hij vorige week naar Kahramanmaraş en Gaziantep om daar beelden te schieten. „Het is nog veel erger dan je op tv ziet.” De opbrengst voor de aardbevingsslachtoffers is inmiddels opgelopen tot ruim 28,6 miljoen euro.