LIVE | Ruim 100.000 Belgen hebben via reservelijst coronaprik gehad

Het coronanieuws van vrijdag 21 mei vindt u hier.

14.55 - Ruim 100.000 Belgen hebben via reservelijst coronaprik gehad

Zo’n 103.000 mensen hebben in België een coronaprik gehad via de reservelijst, meldt de Taskforce Vaccinatie. Meer dan een miljoen inwoners van het land hebben zich aangemeld voor deze lijst, die verspilling van vaccins moet voorkomen.

Er worden vooral mensen gevaccineerd die volgens de reguliere vaccinatiecampagne aan de beurt zijn of komen. Volgens de taskforce zijn via de reservelijst slechts enkele duizenden twintigers en dertigers opgeroepen voor een inenting.

Sinds begin april kunnen mensen in België zich aanmelden voor de reservelijst Qvax. Mensen worden uitgenodigd voor een inenting als blijkt dat iemand met een prikafspraak niet komt opdagen. De uitnodiging wordt via sms en e-mail verstuurd en moet binnen een half uur worden geaccepteerd voordat die naar een ander gaat.

Bijna 4,3 miljoen inwoners van België hebben een eerste coronaprik gehad. Dat is 46,5 procent van de volwassen bevolking. Ruim 1,6 miljoen van hen is volledig gevaccineerd.

12.45 - Onderzoekscomité: Bolsonaro wilde geen coronavaccins kopen

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro was aanvankelijk niet van plan coronavaccins te kopen en richtte zich op groepsimmuniteit. Dat meldt het hoofd van het parlementaire onderzoekscomité dat kijkt naar wat er mis is gegaan in de corona-aanpak van de regering.

Onderzoeksleider en senator Renan Calheiros stelt dat alles erop wijst dat Bolsonaro een voorkeur had voor groepsimmuniteit. „Hij ontkende eerst de ziekte, noemde het griep, en verzette zich vervolgens tegen isolatie en quarantaine. Daarna bagatelliseerde hij het gebruik van mondkapjes en moedigde hij menigten aan om samen te komen.”

Calheiros stelt dat het verwezenlijken van groepsimmuniteit de reden is waarom de rechts-populistische president het geld dat het congres had vrijgemaakt voor de aanschaf van coronavaccins niet direct had uitgegeven. In het onderzoek dat eind april van start ging wordt niet alleen gekeken naar de vertragingen bij de aanschaf van vaccins, maar ook onder meer naar het Amazonegebied, dat hard door de coronacrisis is getroffen.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Ⓒ ANP / HH

Het is vooralsnog niet duidelijk of Bolsonaro strafbare feiten heeft begaan. Daar is volgens Calheiros meer onderzoek voor nodig. Het uiteindelijke rapport kan de basis vormen voor een strafrechtelijk onderzoek. De populariteit van Bolsonaro, die zelf vorig jaar besmet raakte met het coronavirus, heeft volgens peilingen intussen een dieptepunt bereikt.

Calheiros geldt als een criticus van Bolsonaro. De president en zijn bondgenoten hebben geprobeerd hem in het onderzoek af te zetten, omdat zijn zoon de gouverneur van een van de Braziliaanse staten is en er onderzoek wordt gedaan naar de financiering van staten. Zelf zegt Calheiros onpartijdig te kunnen optreden.

Brazilië telt bijna 16 miljoen vastgestelde besmettingen met het coronavirus. Volgens de officiële statistieken zijn in het land bijna 450.000 mensen overleden na een besmetting. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer sterfgevallen gedocumenteerd. Zo’n 18 procent van de Braziliaanse bevolking heeft een eerste coronaprik gehad, 8,5 procent is volledig gevaccineerd.

9:15 uur Mensen uit 1967 en 1968 kunnen afspraak coronavaccinatie maken

Mensen die geboren zijn in 1967 en 1968 kunnen vanaf zaterdag online een afspraak maken om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ze krijgen het Janssen-vaccin en hoeven dus maar een keer gevaccineerd te worden, meldt GGD GHOR.

Eerder zijn zorgmedewerkers van GGZ-instellingen en ziekenhuismedewerkers die direct contact hebben met patiënten al ingeënt met het Janssen-vaccin. De afspraak kan worden gemaakt via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De schriftelijke uitnodiging voor de vaccinatie volgt daarna binnen een paar dagen per post. Ook mensen die eerder al een vaccinatie-oproep kregen maar daar geen gebruik van hebben gemaakt en de prik nu wel willen, kunnen een afspraak maken.

GGD GHOR wijst erop dat het geen zin heeft voor mensen die na 1968 geboren zijn om nu een afspraak in te plannen. „Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert GGD GHOR Nederland ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.”

02:14 uur Meer dan één miljoen coronadoden in Latijns-Amerika en Caraïben

Het totale officiële dodental van de coronapandemie in Latijns-Amerika en de Caraïben is vrijdag de één miljoen gepasseerd. Sinds het virus eind februari vorig jaar voor het eerst in Latijns-Amerika de kop op stak, zijn er ook al ruim 31,5 miljoen besmettingen geconstateerd in het zuidwestelijke werelddeel.

Uitvaartmedewerkers brengen in Rio de Janeiro een coronaslachtoffer naar zijn of haar laatste rustplaats. Inmiddels is ook in het grootste land van Zuid-Amerika de Indiase variant gevonden. Ⓒ ZUMAPRESS.com

Zo’n 90 procent van alle coronadoden in het gebied komen uit vijf landen, waar 70 procent van de bevolking van het werelddeel woont. Brazilië heeft met 446.309 doden van alle Latijns-Amerikaanse landen het meeste te lijden gehad onder de coronapandemie, gevolgd door Mexico (221.080), Colombia (82.233), Argentinië (73.391) en Peru (67.253).

In tegenstelling tot Europa en de Verenigde Staten wil de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Latijns-Amerika en in het Caribisch gebied nog niet op stoom komen.

Met name in Brazilië was de situatie tot voor kort alarmerend, met soms 3000 doden per etmaal. Inmiddels is het dagelijkse aantal sterfgevallen er met al meer dan een derde afgenomen. Mexico zag een nog sterkere afname. Daar werden in januari per dag gemiddeld 1300 coronadoden per dag geregistreerd. Nu zijn dat er gemiddeld 170.

In Colombia is juist sprake van een toename. Daar heeft het dagelijkse aantal sterfgevallen een ongekende hoogte bereikt met zo’n 500 doden per dag. In Argentinië gaat het eveneens de verkeerde kant op. Het land dat dinsdag met 35.543 nieuwe besmettingen en 745 doden in een etmaal recordaantallen meldde, heeft met ingang van vrijdagavond een nieuwe, strikte lockdown afgekondigd voor tenminste de komende negen dagen.

22:42 uur Duitsland beperkt toegang Britten verder om Indiase coronavariant

Duitsland stelt verregaande beperkingen in om te voorkomen dat Britten de zogenoemde Indiase variant van het coronavirus verspreiden. Het Verenigd Koninkrijk geldt vanaf zondag als virusvariantgebied, terwijl het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, het land een week geleden al als risicogebied inschaalde.

Vanaf zondag mogen luchtvaartmaatschappijen alleen nog Duitsers of inwoners van Duitsland vanuit het Verenigd Koninkrijk vervoeren. Zij moeten twee weken verplicht in quarantaine. Dat geldt ook na aankomst per trein of bus.

Het Verenigd Koninkrijk is het eerste Europese land dat het instituut tot virusvariantgebied bestempelt. Tot nu toe vielen elf landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika in deze categorie met de hoogste risico’s.

De Britse premier Boris Johnson sprak zich vorige week bezorgd uit over de mutatie die B.1.617.2 wordt genoemd. Hij liet het tempo van de tweede vaccinaties voor 50-plussers en mensen met medische aandoeningen in getroffen regio’s opvoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet deze gemuteerde virusversie als zorgwekkend en besmettelijker.