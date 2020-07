Een miljoen ongebruikte coronatests: bewaren of actiever testen?

„Er zijn eigenlijk twee groepen die je gewoon actief wilt testen. De eerste is de groep mensen waar de gevolgen van besmetting het grootst zijn, zoals bij slachterijen of verpleeghuizen”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar en hoofd klinisch epidemiologie in het LUMC. „De andere groep is die waar de kans op het virus het grootst is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de contacten van mensen die in beeld komen via bron- en contactonderzoek.”

Arts-microbioloog Bert Niesters van het lab van het UMC Groningen wil de tests bewaren: „Over de datum raken ze niet snel en in het najaar verwachten we weer veel mensen met verkoudheidsklachten. Ik zou de tests bewaren voor als je ze weer echt nodig hebt.”

Het RIVM houdt er rekening mee dat er in het najaar 70.000 tot 100.000 tests per dag nodig zijn, omdat er dan veel meer mensen verkoudheidsklachten zullen hebben.