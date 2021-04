Biden geeft optimistische eerste speech voor Congres: ’Amerika herrijst’

Amerika was een land in crisis toen hij aantrad, zo zei Biden. „Het Amerikaanse huis stond in brand.” Maar bijna honderd dagen later is het land „weer in beweging.” Met de succesvolle uitrol van vaccins is er veel veranderd en verbeterd, zo zei Biden „We veranderen gevaren in mogelijkheden. Crises in kansen en tegenslagen in kracht.”

Biden hield zijn toespraak voor een zaal die leger was dan dan normaal. Door corona mocht er maar zo’n 200 congresleden en andere gasten aanwezig zijn. Ook waren er niet de traditionele persoonlijke gasten die presidenten traditioneel uitnodigen om hun verhaal kracht bij te zetten. De toespraak is officieel geen State of the Union, omdat Biden nog maar kort president is.

Biden gebruikte zijn toespraak om de Amerikanen te overtuigen van de grote plannen die hij na het corona hulppakket door het congres wil zien te krijgen. Zo sprak hij over het grote infrastructuurplan dat moet zorgen voor verbeterde wegen, bruggen, breedband internet en nog veel meer. Het gaat volgens Biden duizenden banen opleveren

.

American Families Plan

Zoals verwacht kondigde hij hier ook zijn American Families plan aan. Biden wil nog eens 1800 miljard dollar investeren voor economische steun. Zo moet er geld gaan naar onderwijs, kinderopvang en krijgen gezinnen belastingverlagingen. Het plan moet ongelijkheid bestrijden en de economie een impuls geven. Het plan moet betaald worden door de belastingen te verhogen voor hogere inkomens.

De investering is nodig, zo zegt Biden, als Amerika ook in de toekomst leidend wil blijven in de wereld. „We zijn in directe competitie met China en andere landen om de 21e eeuw te winnen.” China zal er alles aan doen om Amerika voorbij te streven, zo waarschuwde Biden.

Terwijl de Democraten enthousiast bleven klappen, hielden de Republikeinen hun armen over elkaar. Zij zien al die uitgaven niet zitten. Eerder gaf Biden al 1900 miljard dollar uit aan het coronahulppakket, zonder steun van Republikeinen. Ook wil hij een infrastructuurplan van 2000 miljard door het congres krijgen.

De Republikeinse senator van South Carolina Tim Scott gaf de traditionele reactie op de toespraak van de president. Scott wordt als een van de rijzende sterren in de partij gezien. Hij verwoordde de bedenkingen die zijn partij heeft bij de grote uitgaven die Biden wil doen. „Onze toekomst wordt niet beter door plannetje uit Washington of socialistische dromen. Die toekomst wordt alleen beter door jullie, het Amerikaanse volk.”

Strengere wapenwetgeving

Biden sprak ook nog over strengere wapenwetgeving, de rol van de politie, en immigratie. Hij deed daarbij een handreiking naar Republikeinen. „Laten we onze uitputtende ruzie over immigratie stoppen”, zei Biden. En, zo zei hij, als zijn plannen niet zouden worden goedgekeurd worden door het congres, „laten we dan in ieder geval kijken naar waar we het wel over eens zijn.”

Maar Republikeinen zagen vooral de kritische noten die Biden plaatste over de vorige president. Ook noemde Biden de bestorming van het capitool door Trump-supporters „de grootste aanval op onze democratie sinds de burgeroorlog.” Tim Scott waarschuwde in de reactie namens de Republikeinen dat Biden juist voor meer verdeeldheid zorgt.