Oma Joey Uiterwijk: daders zijn ook slachtoffers

De officier van justitie vindt dat de vier verdachten allemaal even onverantwoordelijk bezig waren met het wapen, door dat op elkaar te richten en de trekker over te halen. „Een goede vriend is dood en dat had niet zo hoeven en niet zo moeten zijn.”

Zij eiste maandag in de rechtbank van Amsterdam gevangenisstraffen die varieerden van vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor schutter Shaquille L. en tot vijftien en achttien maanden, waarvan een deel voorwaardelijk, voor de andere drie verdachten.

Drugs en Glock

Op die fatale 14e maart vorig jaar kwamen vier vrienden bijeen in het huis van Shaquille L. (25) in Amsterdam Oost. Er werden drugs gebruikt en een Glock-vuurwapen ging van hand tot hand. De sfeer was vrolijk, ze maakten filmpjes die maandag in de rechtbank werden afgespeeld.

Daarop zijn handen te zien die het wapen richtten op de andere vrienden, je hoort de klik als de trekker wordt overgehaald, het lacherige: „Pfiiiuw!!”

En nu zitten Daniël S., Xavier F. en Shaquille L. in de rechtbank. Ⓒ ILLUSTRATIE Petra Urban

Op het moment dat Roël G. (24) en Xavier F. (23) uit Amsterdam naar de supermarkt gingen, arriveerde hun vijfde vriend, Joey Uiterwijk. Shaquille L. zegt dat hij een duw kreeg, zijn evenwicht verloor en de trekker overhaalde. „Ik hoorde een knal, gesuis in mijn oren. Ik realiseerde me niet wat er gebeurde. Totdat er bloed uit zijn achterhoofd kwam. Het gebeurde in een fractie van een seconde.”

Droom

Het overlijden van Joey heeft een gat geslagen in zijn familie, vertelden zijn oma en tante Corina. Omdat zijn ouders beiden zwaar verslaafd waren, groeide Joey op bij zijn tante en beschouwde hij zijn neefjes en nichtjes als broers en zussen. Vanaf zijn 14e woonde hij bij oma. „Zijn droom was jongerenwerker worden en andere jongeren verder helpen.” Zijn familie noemde het slachtoffer „ons kleine druktemakertje” en „ons zonnestraaltje”. Zijn neef: „Hij was iemand die zo positief in het leven stond en vol levenslust en energie zat.” De zaak gaat dinsdag verder.

