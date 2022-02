Premium Het beste van De Telegraaf

Brabants koppel maakt jacht op WK-goud met sledehond: ’Het gaat om seconden’

De sledehonden halen een snelheid van zo’n 35 kilometer per uur. Ⓒ Tartok Speed

Gasbu - Door een prachtig besneeuwd landschap met een snelheid van tot wel 35 kilometer per uur op een slee worden voortgetrokken door honden. Voor Stefan (33) en Ilse (44) Donker uit Veldhoven is het de normaalste zaak van de wereld. Het stel begint vrijdag op het WK sledehondenracen in Gasbu (Noorwegen) aan een driedaagse trail. „We gaan voor goud.”