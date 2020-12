Almeerse vader met zoon opgepakt voor export MDMA per post

De rechter-commissaris in Rotterdam besloot vrijdag tot het langer vasthouden van het tweetal, dat dinsdag op heterdaad werd betrapt.

De vader is verdachte in het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar de export van MDMA via postpakketten naar Israël. De zoon wordt bezit van MDMA en een vuurwapen verweten.

De aanhouding van de vader gebeurde na onderzoek door het Postpakketten Interventieteam van de Landelijke Eenheid van de politie. De Almeerder wordt verdacht van de export van 33 kilo MDMA-kristallen in postpakketten naar Israël. Uit het onderzoek bleek verder dat de man over twee woningen in Almere beschikt.

In het huis van de vader zijn MDMA-kristallen in beslag genomen, evenals zilveren sieraden, diverse bundels contant geld en een stroomstootwapen.

In de andere woning werd de zoon aangehouden. Bij huiszoeking werden daar MDMA-kristallen, 10.000 xtc-pillen en verwerkingsapparatuur aangetroffen, zoals een lamineermachine, blenders en een weegschaal. In de kamer van de zoon werd ook een vuurwapen gevonden.